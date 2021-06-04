Питання України обговорюватиметься на саміті НАТО, - Столтенберг
Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося у виступі генсека НАТО.
Першим пунктом порядку денного саміту НАТО, за словами Столтенберга, стане питання трансатлантичної безпеки. Обговорять Сирію, Іран і ситуацію в Південно-Китайському морі.
Наступним питанням саміту лідерів країн НАТО стане зміцнення прихильності до колективної оборони від усіх загроз і посилення здатності альянсу захищати всіх союзників.
Третім питанням саміту буде розробка завдань із забезпечення стійкості в межах всього альянсу. "Працювати з союзниками, щоб втілити їх (завдання - ред.) в конкретні національні цілі. Для захисту нашої критично важливої інфраструктури", - сказав Столтенберг.
Також лідери країн НАТО обговорять стимулювання трансатлантичних інновацій, а також роль Альянсу в підтримці міжнародного порядку, заснованого на правилах. НАТО планує зміцнювати партнерські відносини з ЄС і налагоджувати нові зв'язки з іншими країнами.
Шостим питанням порядку денного, як розповів генсек НАТО, буде надання підтримки партнерам Альянсу "від Іраку до Йорданії і від Грузії до України".
"У таких сферах, як боротьба з тероризмом, протидія кібератакам, управління кризами і реформа оборони", - пояснив він.
Серед питань майбутнього саміту також буде проблема кліматичних змін, а також розробка стратегічної концепції НАТО на наступні роки. А дев'ятим пунктом порядку денного будуть інвестиції в оборону.