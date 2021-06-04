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Питання України обговорюватиметься на саміті НАТО, - Столтенберг

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Питання України обговорюватиметься на саміті НАТО, - Столтенберг
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг розкрив порядок денний майбутнього саміту НАТО. За його словами, лідери країн НАТО обговорять 9 головних питань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося у виступі генсека НАТО.

Першим пунктом порядку денного саміту НАТО, за словами Столтенберга, стане питання трансатлантичної безпеки. Обговорять Сирію, Іран і ситуацію в Південно-Китайському морі.

Наступним питанням саміту лідерів країн НАТО стане зміцнення прихильності до колективної оборони від усіх загроз і посилення здатності альянсу захищати всіх союзників.

Третім питанням саміту буде розробка завдань із забезпечення стійкості в межах всього альянсу. "Працювати з союзниками, щоб втілити їх (завдання - ред.) в конкретні національні цілі. Для захисту нашої критично важливої ​​інфраструктури", - сказав Столтенберг.

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Також лідери країн НАТО обговорять стимулювання трансатлантичних інновацій, а також роль Альянсу в підтримці міжнародного порядку, заснованого на правилах. НАТО планує зміцнювати партнерські відносини з ЄС і налагоджувати нові зв'язки з іншими країнами.

Шостим питанням порядку денного, як розповів генсек НАТО, буде надання підтримки партнерам Альянсу "від Іраку до Йорданії і від Грузії до України".

"У таких сферах, як боротьба з тероризмом, протидія кібератакам, управління кризами і реформа оборони", - пояснив він.

Серед питань майбутнього саміту також буде проблема кліматичних змін, а також розробка стратегічної концепції НАТО на наступні роки. А дев'ятим пунктом порядку денного будуть інвестиції в оборону.

Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    мені б хотілось зовсім іншого, але я живу в дурдомі, де 73% більшість вирішила вбитись головою об стіну.
  • Ustym Karmaliuk
    да, невдобно получилось, забули від України когось спитать. Але не того ж сраного клоуна питать, шо може тільки в сауні рокам своїми сідниціми торгувать? Так шо наголосували, сидіть тихенько тепер і не рипайтесь.
  • Ustym Karmaliuk
    ну якщо надія тільки на Зелю, то пора вчити російський гімн.
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