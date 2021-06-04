Данілов - Олегові Ляшку: "Ще раз ви мені зробите таке зауваження - ми вийдемо з вами за ефір"

Секретар РНБО Олексій Данілов і лідер Радикальної партії Олег Ляшко посварилися в прямому ефірі.

Перепалка сталася в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Олег Ляшко розкритикував Олексія Данілова за те, що той сказав, що Німеччина і Франція мають нести відповідальність за ненадання Україні і Грузії ПДЧ в 2008 році.

"Ви вважаєте, що Німеччина і Франція винні у невиконнні Мінських домовленостей, а не Росія? Ви вважате, що агресія - це винна Німеччина, Франція? Що ми не отримали членства в НАТО - це винна Німеччина, Франція, а не ми? ... Рібята, ви ж головою думайте, коли ви це кажете. Це життя наших людей. Українці гинуть на фронті через ваші дебільні заяви!" - емоційно заявив Ляшко.

"Ще раз ви мені зробите таке зауваження - ми вийдемо з вами за ефір. Я жодній людині не дозволю, щоб мене робили дебілом про дебільні заяви. Це ви будете там у Верховній Раді в себе репетувати, сіно їсти або що ви там робили", - відповів йому Данілов.