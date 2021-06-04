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Соцмережа Facebook заблокувала акаунти Трампа до січня 2023 року

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Соцмережа Facebook заблокувала акаунти Трампа до січня 2023 року
Компанія Facebook повідомила у п'ятницю, що дію акаунтів експрезидента США Дональда Трампа в цій соціальній мережі та в Instagram призупинено на два роки, починаючи з 7 січня 2021 року.

"Ми призупиняємо його акаунти на два роки, починаючи з дати першого призупинення - з 7 січня цього року", - сказано в повідомленні віцепрезидента Facebook у міжнародних справах і зв'язків із громадськістю Ніка Клегга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Клегга, таке рішення ухвалено після того, як рада з нагляду за контентом у Facebook розкритикувала "безстрокове" блокування акаунтів Трампа після заворушень у Капітолії 6 січня цього року. В раді заявили, що "для Facebook недоречно впроваджувати невизначене покарання у вигляді призупинення акаунтів на невизначений термін".

"Сьогодні ми оголошуємо про нові протоколи правозастосування, які використовуватимуться в таких виняткових випадках, як цей, і підтверджуємо тимчасові санкції відповідно до цих протоколів, які ми застосовуємо саме до акаунта пана Трампа", - зазначається в повідомленні.

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У публікації наголошується, що, на думку Facebook, дії Трампа "є порушенням правил, яке заслуговує на найсерйозніше покарання, доступне відповідно до нових протоколів". Отже, як зазначає Facebook, два роки усунення від використання соціальних мереж є досить тривалим терміном для "гарантування безпечного періоду часу після актів підбурювання" і "для стримування пана Трампа й інших від вчинення таких серйозних порушень у майбутньому".

Зазначається, що наприкінці цього дворічного періоду Facebook звернеться до експертів щодо оцінки того, чи зменшився ризик для громадської безпеки. У разі, якщо буде визначено, що серйозний ризик усе ще існує, Facebook "продовжить обмеження на певний період часу".

Як повідомили у Facebook, після зняття обмежень до Трампа в разі повторного порушення буде застосовано певні санкції, "аж до видалення його сторінок і акаунтів назавжди".

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Основні американські соцмережі, зокрема, Facebook і Twitter, "заморозили" акаунти Трампа, визнавши небезпечними його висловлювання щодо заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року. Ці соцмережі зазначали, що публікації Трампа можуть спровокувати подальше насильство.

Трамп уже протягом кількох років заявляє, що американські соцмережі мають можливість як завгодно маніпулювати інформацією, оскільки фактично їхня діяльність нічим не регулюється.

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Топ коментарі

  • Smith Wesson
    Когда в трети штатов запретят модерирование контента (во Флориде уже практически) и они потеряют треть прибыли то посмотрим как пейсбук запоет. Пора их или закрывать или делить на части.
  • Fox 1 b13bec2b
    Ця гидота весь час, що їй залишився, повинна писати тільки на своєму заборі! 😄
  • Bee Bee a9a27a97
    Лучшая в мире "свобода слова" и никак не нарушение прав. Трампа СУД признал виновным в событиях в Капитолии? Нет. Тогда какая может быть подобная причина? Это просто уродская боязнь Трампа,его популярности. И какая там демократия если ТУПО закрывают рот? Он гражданин и не сделал НИКАКОГО преступления( до сегодняшнего момента НЕТ таких решений судов). Почему он поражается в правах? Это что за демократия такая? И даже если человек осужден ему что тряпочку на рот надо накидывать? Какая уродская демократия.
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