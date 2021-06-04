Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми

Закон про олігархів діятиме не довше 10 років.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт передбачає тимчасовий механізм. Він не буде діяти більше 10 років. Ідея в чому? Впродовж 10 років олігархи, які зрослися з владою, купили навколо все, що можна, які впливають на рішення ключових органів державної влади, будуть відокремлені від політики. Якщо вони цього не зроблять добровільно, будуть наслідки - наслідки настільки несприятливі, що рано чи пізно вони захочуть зробити це добровільно", - сказав міністр.

Малюська додав, що впродовж цих 10 років повинні запрацювати "цивілізовані механізми".

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"У продовження цього закону розроблятиметься законопроєкт про лобізм, а також буде законопроєкт, який регулюватиме діяльність і відповідальність органів влади і чиновників за дії і можливі корупційні контакти", - сказав Малюська.

Міністр зазначив, що влада хоче посилити спроможності АМКУ, щоб комітет міг застосовувати жорсткіші санкції щодо монополістів.

"А також посилення можливостей Антимонопольного комітету, щоб він міг застосовувати більш жорсткі санкції і щоб такі санкції не можна було поламати в суді", - додав він.

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