Байден не буде нерішучим на зустрічі з Путіним, але хоче стабільніших і передбачуваніших відносин з Росією, - Псакі

Президент США Джо Байден на майбутній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним не буде поступатися, однак Вашингтон бажає більше стабільності у відносинах із Москвою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в п'ятницю речниця Білого дому Джен Псакі.

"Він (президент США Джо Байден - ред) ніколи не хоче діяти нерішуче у сферах, де він занепокоєний, у сферах, де, як він відчуває, дії російського уряду або російського керівництва шкодять інтересам США. І він, звичайно, не має наміру діяти нерішуче на цій зустрічі - публічно або віч-на-віч", - сказала вона на брифінгу.

"Але в кінцевому рахунку, наша задача, наш пріоритет - рухатися в напрямку стабільніших і передбачуваніших відносин з Росією", - продовжила вона.

Вона нагадала, що на думку Вашингтона, у США і РФ є області, де можна співпрацювати. Як приклад Псакі вказала на продовження договору СНО-III і на переговори навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми.

Псакі резюмувала, що навіть за наявності конфронтаційних компонентів у відносинах сторін і розбіжностей між лідерами країн діалог все одно необхідний.

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