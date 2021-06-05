Закон про олігархів пройде перевірку в Конституційному Суді, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська прогнозує, що президентський закон про олігархів будуть оскаржувати в Конституційному Суді. Однак міністр упевнений, що документ пройде конституційну перевірку.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Безумовно, я очікую, що цей законопроєкт буде оскаржений у Конституційному Суді. Наша оцінка: все конституційно, все в межах Конституції і законодавства України", - сказав міністр.

Він також відкидає можливість оскарження закону через обмеження підприємницької діяльності.

"Не може (бути оскарження. - Ред.). У нас є багато законів, які обмежують підприємницьку діяльність. Наприклад, поділ "Нафтогазу", оскільки одна компанія не може одночасно добувати газ, транспортувати і продавати", - додав Малюська.

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