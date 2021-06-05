США почали поставку вакцин проти коронавірусу іншим країнам, - Білий дім
Про це заявила в п'ятницю на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні уряд США доставив 1 млн доз вакцини Johnson&Johnson у Республіку Корея", - повідомила прессекретарка адміністрації американського президента.
Вона нагадала, що уряд США зобов'язався передати 80 млн доз препаратів іншим країнам.
"Це вп’ятеро більше за будь-яку іншу країну та становить 13% від виробництва (усіх вакцин. – Ред.) у США. І ми взяли на себе зобов’язання зробити це до кінця червня", - підкреслила Псакі.
Речниця Білого дому уточнила, що перші 25 мільйонів доз будуть відправлені адресно країнам, які потерпають найбільше, в найкоротші терміни. Решта вакцин надаватимуться іншим країнам через програму COVAX.