США почали поставку вакцин проти коронавірусу іншим країнам, - Білий дім

Сполучені Штати доставили велику партію вакцин проти COVID-19 Південній Кореї, інші поставки із запланованих 80 мільйонів доз для інших країн планується реалізувати до кінця червня.

Про це заявила в п'ятницю на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні уряд США доставив 1 млн доз вакцини Johnson&Johnson у Республіку Корея", - повідомила прессекретарка адміністрації американського президента.

Вона нагадала, що уряд США зобов'язався передати 80 млн доз препаратів іншим країнам.

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"Це вп’ятеро більше за будь-яку іншу країну та становить 13% від виробництва (усіх вакцин. – Ред.) у США. І ми взяли на себе зобов’язання зробити це до кінця червня", - підкреслила Псакі.

Речниця Білого дому уточнила, що перші 25 мільйонів доз будуть відправлені адресно країнам, які потерпають найбільше, в найкоротші терміни. Решта вакцин надаватимуться іншим країнам через програму COVAX.

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