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Білорусь не впустила автомобіль із дипломатичною поштою Литви

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Білорусь не впустила автомобіль із дипломатичною поштою Литви
Білорусь затримала на кордоні автомобіль із дипломатичною поштою Литви і зажадала його відкрити. У Вільнюсі таку поведінку назвали "несамовитою диктатурою в центрі Європи".

Про це заявила пресслужба Міністерства закордонних справ Литви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаНовости.

Литовське відомство висловило рішучий протест проти Білорусі через порушення Віденської конвенції. Затримання авто з диппоштою у МЗС Литви назвали безпрецедентним і екстрено викликали представника білоруського посольства, щоб вручити ноту протесту.

За даними литовських дипломатів, на прикордонному переході білоруські прикордонники вимагали зірвати дипломатичні печатки та відкрити машину з диппоштою. Кур'єри відмовилися виконати цю вимогу, і автомобіль був змушений повернутися в Литву.

"Білорусь ще раз продемонструвала, що для цієї держави більше не існує правил цивілізованого світу. Це несамовита диктатура в центрі Європи", - заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Можно вокруг Беларуси уже « берлинскую стену рисовать»
    А как все лагидно начиналось с цветочками и поцелуями
    ВОТ что значит нет лидера у оппозиции и спустили протест в унитаз .

    Удивляет , что у форумчане - беларусы продолжают учить украинцев жизни 😀😀😀
  • Valera Petrov ae0ee0b4
    походу- отхватишь за шедевр далеко более за 33 сребника, ватно-провокаторный лахтоед...
  • Старый Столяр
    Весь мир это шахматная доска. Только цивилизованный мир играет с Лукой в шахматы, а Лука с ними в Чапаева. А может ещё и как Бендер собрать фигуры в горсть и запустить в лицо!
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