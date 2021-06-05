Білорусь не впустила автомобіль із дипломатичною поштою Литви

Білорусь затримала на кордоні автомобіль із дипломатичною поштою Литви і зажадала його відкрити. У Вільнюсі таку поведінку назвали "несамовитою диктатурою в центрі Європи".

Про це заявила пресслужба Міністерства закордонних справ Литви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаНовости.

Литовське відомство висловило рішучий протест проти Білорусі через порушення Віденської конвенції. Затримання авто з диппоштою у МЗС Литви назвали безпрецедентним і екстрено викликали представника білоруського посольства, щоб вручити ноту протесту.

За даними литовських дипломатів, на прикордонному переході білоруські прикордонники вимагали зірвати дипломатичні печатки та відкрити машину з диппоштою. Кур'єри відмовилися виконати цю вимогу, і автомобіль був змушений повернутися в Литву.

"Білорусь ще раз продемонструвала, що для цієї держави більше не існує правил цивілізованого світу. Це несамовита диктатура в центрі Європи", - заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

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