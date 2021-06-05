Білорусь не впустила автомобіль із дипломатичною поштою Литви
Про це заявила пресслужба Міністерства закордонних справ Литви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаНовости.
Литовське відомство висловило рішучий протест проти Білорусі через порушення Віденської конвенції. Затримання авто з диппоштою у МЗС Литви назвали безпрецедентним і екстрено викликали представника білоруського посольства, щоб вручити ноту протесту.
За даними литовських дипломатів, на прикордонному переході білоруські прикордонники вимагали зірвати дипломатичні печатки та відкрити машину з диппоштою. Кур'єри відмовилися виконати цю вимогу, і автомобіль був змушений повернутися в Литву.
"Білорусь ще раз продемонструвала, що для цієї держави більше не існує правил цивілізованого світу. Це несамовита диктатура в центрі Європи", - заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.