Німеччина рішуче засуджує показ білоруським ТБ "інтерв'ю Протасевича"

Уряд Німеччини рішуче засуджує показ білоруським державним телебаченням виступу колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича з очевидно вимушеними зізнаннями.

Про це заявив представник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це – ганьба для телеканалу, який це транслює, і для білоруського керівництва, яке демонструє зневагу до демократії й, власне, треба також сказати, зневагу до людей", - заявив Зайберт.

За його словами очевидним є те, що незаконно затриманого журналіста так "обробили психологічно, а можливо, і фізично", що він був змушений робити свої "зізнання".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.