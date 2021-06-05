Я знати його не знаю і знати не хочу, нехай бореться із режимом Лукашенка, - Путін про Протасевича
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Новая газета.
"У нас тут (на економічному форумі) велика аудиторія, Петербурзький міжнародний форум - економічний. Ви нас затюкали вже питаннями, і мене, і канцлера (Австрії Себастьяна Курца. - Ред.). Якийсь Роман Протасевич, я знати його не знаю і знати не хочу! Нехай він там робить, що хоче, бореться із режимом Лукашенка", - заявив він.
Модератор сесії тележурналіст Станіслав Натанзон запитав президента, чи буде Росія екстрено садити літак, що пролітає над країною, якщо в ньому буде людина, яка перебуває в розшуку. "Не скажу", - відповів Путін.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.