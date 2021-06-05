Новини • Агресія Росії проти України

За минулу добу російські найманці двічі обстрілювали українські позиції біля Пісків і Новгородського з 82-мм мінометів, - штаб ООС

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За минулу добу російські найманці двічі обстрілювали українські позиції біля Пісків і Новгородського з 82-мм мінометів, - штаб ООС
За минулу добу, 4 червня, у районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Зокрема, неподалік населеного пункту Піски і Новгородське ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7:00  5 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Читайте також: Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Пісків і Новгородського, - пресцентр ОС

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Хто наживається на війні?
  • Люцифер
    За минулу добу російські найманці двічі обстрілювали українські позиції біля Пісків і Новгородського з 82-мм мінометів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1768
  • три - пятнадцать
    хотелось бы узнать сколько раз открывался огонь в ответ, в рамках "перемирия" безусловно...
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