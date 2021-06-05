За добу в Україні від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 897 нових випадків зараження, 8 330 осіб одужали

Станом на 5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1 897 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 91 дитина і 65 медпрацівників.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Також за минулу добу:

◾госпіталізовано – 1 065 осіб,

◾ летальних випадків – 86,

◾ одужало – 8 330 осіб.

За добу протестовано:

✔️ методом ПЛР – 29 061 особу,

✔️ методом ІФА – 12 048 осіб,

✔️ експрес-тестами – 19 312 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

🔸 захворіло – 2 213 580 осіб,

🔸 одужало – 2 088 712 осіб,

🔸 летальних випадків – 51 140,

🔸 проведено ПЛР-тестувань – 10 319 406.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.

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