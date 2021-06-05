За добу в Україні від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 897 нових випадків зараження, 8 330 осіб одужали
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Станом на 5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1 897 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 91 дитина і 65 медпрацівників.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
◾госпіталізовано – 1 065 осіб,
◾ летальних випадків – 86,
◾ одужало – 8 330 осіб.
За добу протестовано:
✔️ методом ПЛР – 29 061 особу,
✔️ методом ІФА – 12 048 осіб,
✔️ експрес-тестами – 19 312 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіло – 2 213 580 осіб,
🔸 одужало – 2 088 712 осіб,
🔸 летальних випадків – 51 140,
🔸 проведено ПЛР-тестувань – 10 319 406.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.