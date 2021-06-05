Харківський 11-класник "заради популярності" погрожував терактами в школах, як у російській Казані

Кіберспеціалісти Служби безпеки України оперативно встановили харків'янина, який погрожував вчиненням терористичних актів у харківських школах.

Про це начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що 1 і 2 червня в популярній соціальній мережі невідомим користувачем було розміщено два відеоролики з повідомленнями про вчинення терористичних актів.

Йшлося про те, що 5 червня у день свята останнього дзвоника у двох харківських школах відбудуться події, схожі на травневий теракт у російській Казані.

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Менше, ніж за добу, кіберспеціалісти встановили автора цих відео. Ним виявився учень 11-го класу однієї зі шкіл, де нібито планувався теракт. Співробітники СБУ з'ясували, що ці повідомлення не мають під собою жодних реальних підстав. Хлопець сам змонтував ці відеоролики, щоб отримати популярність у соцмережі.

Унаслідок проведених правоохоронцями профілактичних бесід, автор повідомлень повністю визнав свою провину і щиро розкаявся у своїх діях.

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Нагадаємо, що загроза вчинення терористичного акту є кримінальним злочином, відповідальність за який передбачена ст. 258 Кримінального кодексу України. За його вчинення кримінальна відповідальність настає з чотирнадцятирічного віку.

Як повідомлялося, вранці 11 травня в Казані в школі №175 на вулиці Джаудат Файзі сталася стрілянина й вибух.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що бійню в школі влаштували два підлітки. Однак пізніше з'явилася інформація, що Ільназ Галявієв діяв один, його затримали. Унаслідок стрілянини загинули дев'ятеро людей. Повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть під час спроби врятуватися. Злочинець купив рушницю в Йошкар-Олі. Момент купівлі зброї зняли камери відеоспостереження.

На допиті Галявієв називав себе "богом" і розповів, що минулого літа в ньому "почав прокидатися монстр". Мотивом нападу він назвав ненависть до людей як таких.