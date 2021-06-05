Прокуратура повідомила про підозру ще двом високопосадовцям у справі про незаконну приватизацію майна заводу "Арсенал"

Прокурорами Офісу Генерального прокурора під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні за фактом незаконного відчуження приміщення будівлі казенного підприємства СП "Арсенал" повідомлено про підозру ще двом високопосадовцям – колишньому виконувачу обов’язків генерального директора Національного космічного агентства України, заступнику голови Фонду державного майна України, а також керівнику суб’єкта господарювання, на користь якого відчужено ці приміщення (ч. 2 ст. 233КК України).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у 2011 році троє високопосадовців у змові із суб’єктом господарювання відчужили на користь товариства з обмеженою відповідальністю приміщення казенного підприємства загальною площею 9,5 тис кв м на вул. Московська у Києві.

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Проте, відповідно до законодавства, державне майно, яке було передано казенному підприємству в управління, включено до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.

Раніше Офісом Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику казенного підприємства спеціального приладобудування "Арсенал" за фактом незаконної приватизації державного майна (ч. 2 ст. 233 КК України).

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