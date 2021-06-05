За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 57 440 осіб, загалом - 1 177 373, - МОЗ

57 440 осіб вакциновано проти COVID-19 за добу 4 червня 2021 року. Одну дозу отримали 53 710 осіб, дві дози - 3 730 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Упродовж доби працювали 502 мобільні бригади та 514 пунктів вакцинації.

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Станом на 5 червня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 635 704 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 177 373 особи, з них отримали 1 дозу - 1 177 371 особа, дві дози - 145 792 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 323 163 щеплення.

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