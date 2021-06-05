Землетрус магнітудою 2 бали стався у Карпатах, - ДСНС

У селі Манява Богородчанського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 балів за шкалою Ріхтера. Жертв і постраждалих немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"4 червня о 14:00 вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 (балів. - Ред.) за шкалою Ріхтера в с. Манява Богородчанського району, без негативних наслідків. Звернень від громадян до ДСНС не надходило", - сказано в повідомленні ДСНС у суботу вранці.

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