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"Нелюбов Зеленського до заможних людей сягає в ті часи, коли йому доводилося розважати їх на корпоративах", - Сюмар

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"Нелюбов Зеленського до заможних людей сягає в ті часи, коли йому доводилося розважати їх на корпоративах", - Сюмар
Нелюбов президента України Володимира Зеленського до заможних людей сягає в ті часи, коли йому доводилося розважати їх на корпоративах і сімейних святах.

Таку думку народепка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар висловила на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ

"Нелюбов Зеленського до заможних людей явно сягає в ті часи, коли йому доводилось розважати всіх їх на корпоратив і родинних святах. Часто з принизливими: "Вово, затанцюй". Дехто з тих, хто замовляв його на свята, вже встигли посидіти в СІЗО. Нелюбов до Порошенка має іншу природу. Але от що об’єднує ці почуття - так це бажання помсти. "Король чи блазень" - явно його екзистенційна дилема", - написала Сюмар.

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Топ коментарі

  • YU ST
    "Нелюбовь Зеленского к состоятельным людям уходит в те времена, когда ему приходилось развлекать их на корпоративах", - Сюмар - Цензор.НЕТ 3543
  • Чайка Київ
    Навіщо робити баранів з тих, хто свято вірить в те що ВАЗеленський це галабароТька?
    В тих, хто під час віни голосує за клоуна? Тих, кому не потрібні ні віра, ні армія, ні мова, а лише пожрать і поср.ать? Хіба ж не цього хочуть і барани, йдучи під ніж?
  • Джура
    рублі йому пхали, а не долари
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