Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 3,7 млн осіб, - університет Гопкінса
Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У світі від початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань досягла 3 млн 712 тис. 570 осіб.
Серед країн із понад 15 млн випадками зараження COVID-19 - США, Індія і Бразилія.
Лідером за кількістю тих, які заразилися і померли, залишаються США, де виявлено загалом 33 млн 346 тис. 91 інфікованого COVID-19, а кількість померлих зросла до 597 тис.
Друге місце за кількістю інфікованих посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 28 млн 694 тис. 879, а загальна кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 344 тис. 82.
На третій позиції у світі за кількістю інфікованих перебуває Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 16 млн 841 тис. 408 хворих, із них померло 470 тис. 842 людини.
За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок суботи 478,2. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 840 осіб, в Індії - 247, у Бразилії - 2 тис. 201.