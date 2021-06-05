Трьом росіянам і двом полякам заборонено в'їзд в Україну після їхньої участі в зйомках кіно в окупованому Криму

Міністерство культури й інформаційної політики України у травні внесло трьох громадян Росії та двох громадян Польщі до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, через зйомки фільму в окупованому Росією Криму. Їм заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 4 червня повідомили в представництві президента України в АРК.

"У травні 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики України, реагуючи на факти зйомки у Севастополі воєнної драми "Небо" про російських військових у війні в Сирії та у так званому "міжнародному музичному фестивалі "Дорога на Ялту", внесло трьох громадян Російської Федерації і двох громадян Польщі до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Служба безпеки України заборонила цим іноземцям в'їзд на територію України терміном на три роки.

"Відповідні рішення Міністерства культури й інформаційної політики України та Служби безпеки України стали реакцією, зокрема, і на звернення представництва", - зазначили у відомстві.

Фільм під робочою назвою "Небо" знімали восени 2020 року на території покинутого санаторія поблизу Морського. Картина розповідає про події 2015 року. Тоді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24М, який порушив її межі.

У травні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення звернутися в РНБО з пропозицією запровадити санкції щодо 11 російських артистів за незаконне відвідування Криму.

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