Новий штам COVID-19 виявили в Австралії: Delta-версія заразніша, ніж "індійський" варіант

В Австралії виявили новий штам коронавірусу COVID-19. Його називають Delta-версією і він виявився заразнішим, ніж "індійський" варіант.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє Reuters.

Влада штату Вікторія в Австралії заявила в п'ятницю, що вперше виявили високоінфекційний варіант вірусу Delta covid-19 під час останнього спалаху в Мельбурні. Це викликало побоювання з приводу значного сплеску випадків захворювання.

Вірус виявили у двох членів сім'ї, які два тижні тому приїхали в сусідній Новий Південний Уельс і відвідали кілька популярних туристичних місць на півдні штату.

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Всесвітня організація охорони здоров'я розцінює цей варіант коронавірусу, як один із чотирьох, що викликають стурбованість. Все через заразність цього варіанту вірусу. Вважається, що він більш заразний, ніж "індійський" варіант коронавірусу.

"Це варіант викликає серйозне занепокоєння. Він відрізняється від інших випадків і не пов'язаний із цими випадками", - заявила головна санітарна лікарка штату Вікторія Бретт Саттон.

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Вона додала, ще належить з'ясувати, звідки взявся цей варіант вірусу, а також те, що людям, які контактували із хворими, проведуть тести.