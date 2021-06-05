Новини • Агресія Росії проти України

Працює нова робоча група щодо розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, відповідно до принципів НАТО, - "слуга народу" Безугла (виправлено)

3 11618
Працює нова робоча група щодо розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, відповідно до принципів НАТО, - "слуга народу" Безугла (виправлено)
Під час пленарного засідання Ради національної безпеки й оборони одним із ключових питань була інтеграція України в НАТО.

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці заступниця голови парламентського комітету з нацоборони Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Дайджест - суто сьогодні після пленарного засідання:
➡️ РНБОУ розглянула питання інтеграції України в НАТО. Писала про підготовку рішень тут.

➡️ Працює нова робоча група щодо розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, відповідно до принципів НАТО. Досить конкуренції міністрів і військових! Відповідальність, підзвітність, повноваження мають бути чіткі і не дублюватися, управління оборонними ресурсами - сучасним.

➡️ Уже на першому засіданні ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України проведемо заслуховування зацікавлених сторін (14.06.2021 р.).

➡️ Взяла участь у віртуальній програмі обміну партнерства за демократію Палати представників Конгресу США "Боротьба з дезінформацією і посилення цифрової безпеки в Україні".

➡️ Проєкт реформи СБУ у юристів, готується до комітету. Юридичне опрацювання відбувається на межі можливостей парламенту.

Дивіться також: Брифінг Данілова за результатами засідання РНБО. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Владимир Сухов e5dee246
    Это та что болела менингитом и двух слов связать не может ? У СН только такие депутаты.И кем её теперь поставят ? Мэром вместо Кличка или академиком вместо Кивы ?
  • Евгений Парамонов 509e6bc8
    Девочка, три года назад окончившая мед.вуз и имеющая чуть больше года стажа участкового терапевта заместитель председателя комитета по нац.обороне!!!! Я рыдаю!!! Дайджест засідання РНБО від "слуги народу" Безуглої: Питання інтеграції України в НАТО, розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, проєкт реформи СБУ - Цензор.НЕТ 2927
  • Стрелок
    ну это она описала то что она делала - нихера полезного
    а про СНБО где? они вчера про олигархов терли активно. вон бубочка даже видосиком разразился.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини