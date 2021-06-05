Працює нова робоча група щодо розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, відповідно до принципів НАТО, - "слуга народу" Безугла (виправлено)
Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці заступниця голови парламентського комітету з нацоборони Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.
"Дайджест - суто сьогодні після пленарного засідання:
➡️ РНБОУ розглянула питання інтеграції України в НАТО. Писала про підготовку рішень тут.
➡️ Працює нова робоча група щодо розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, відповідно до принципів НАТО. Досить конкуренції міністрів і військових! Відповідальність, підзвітність, повноваження мають бути чіткі і не дублюватися, управління оборонними ресурсами - сучасним.
➡️ Уже на першому засіданні ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України проведемо заслуховування зацікавлених сторін (14.06.2021 р.).
➡️ Взяла участь у віртуальній програмі обміну партнерства за демократію Палати представників Конгресу США "Боротьба з дезінформацією і посилення цифрової безпеки в Україні".
➡️ Проєкт реформи СБУ у юристів, готується до комітету. Юридичне опрацювання відбувається на межі можливостей парламенту.