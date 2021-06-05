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За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль

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За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що наповнення бюджету за 5 місяців поточного року виконано на 104,5%, а експорт українських товарів збільшився на 25% і становить майже 5 мільярдів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у фейсбуці.

"Виконання держбюджету. За січень-травень до загального фонду надійшов 421 млрд грн або 104,5% від плану (18,3 млрд грн додаткових коштів). План виконують і податкова, і митниця, що свідчить про початок ефективної роботи, хоча попереду важливі зміни, які мають зробити роботу цих відомств максимально дружньою для бізнесу", - написав Шмигаль.

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Кажучи про експорт українських товарів, Шмигаль назвав ситуацію "експортним бумом".

Шмигаль наголосив: "За перші п’ять місяців цього року український експорт збільшився на понад 25%, або майже на 5 млрд доларів. Практично на 50% зріс експорт до Китаю, США, Туреччини, Великої Британії. Сприятлива зовнішня кон’юнктура, а також розширення географії експорту через підтримку українського бізнесу дали такий чудовий результат".

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Топ коментарі

  • Lev Zavago 2ac59658
    Статистика хороша тем ,что при умелом подходе можно всегда выйти на нужные цифры! А про "рост" - это вообще раздолье.....важно от чего отталкиваться. В СССР долго сравнивали с 1913 годом.
  • Ан Мур
    При падінні ВВП навіть порівняно з 2020-тим роком - звідки візьметься виконання плану надходжень бабла до держказни?
    Тільки з приписок та з "зкорегованих" планів...
  • Привет
    Так ведь эта лапша не для тебя....это для зебилов...очередная партия на их уже и без того обвисшие уши...
    Счас еще осел в глаза м выссыца и будет полный комплект..
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