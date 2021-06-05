За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що наповнення бюджету за 5 місяців поточного року виконано на 104,5%, а експорт українських товарів збільшився на 25% і становить майже 5 мільярдів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у фейсбуці.

"Виконання держбюджету. За січень-травень до загального фонду надійшов 421 млрд грн або 104,5% від плану (18,3 млрд грн додаткових коштів). План виконують і податкова, і митниця, що свідчить про початок ефективної роботи, хоча попереду важливі зміни, які мають зробити роботу цих відомств максимально дружньою для бізнесу", - написав Шмигаль.

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Кажучи про експорт українських товарів, Шмигаль назвав ситуацію "експортним бумом".

Шмигаль наголосив: "За перші п’ять місяців цього року український експорт збільшився на понад 25%, або майже на 5 млрд доларів. Практично на 50% зріс експорт до Китаю, США, Туреччини, Великої Британії. Сприятлива зовнішня кон’юнктура, а також розширення географії експорту через підтримку українського бізнесу дали такий чудовий результат".

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