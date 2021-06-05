Українського пацієнта з Мінська, який не міг повернутися через скасування авіасполучення, доставили додому на реанімобілі

В Україну з Білорусі повернули хворого, який лікувався у Мінську. Його повернення було ускладнене через скасування авіасполучення між країнами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав глава Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"Сьогодні вночі допомогли повернутися з Білорусі нашому земляку. Житель Рівного Борис А. перебував на обстеженні в Мінському науково-практичному центрі хірургії, трансплантації та гематології у зв’язку із серйозними проблеми зі здоров’ям.

Однак через скасування авіасполучення чоловік не зміг потрапити додому, назад у Рівне", - написав Коваль.

За його словами, завдяки тісному переговорному процесу з посольством України в Республіці Білорусь, зокрема з фахівцем із консульських питань Мар'яною Боцвинюк, вдалося доставити нашого земляка додому за допомогою реанімобіля.

Глава ОДА подякував усім причетним і небайдужим, хто допоміг у цьому процесі. А пану Борису побажав міцного здоров'я і швидкого одужання.

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