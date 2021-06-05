Українського пацієнта з Мінська, який не міг повернутися через скасування авіасполучення, доставили додому на реанімобілі
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав глава Рівненської ОДА Віталій Коваль.
"Сьогодні вночі допомогли повернутися з Білорусі нашому земляку. Житель Рівного Борис А. перебував на обстеженні в Мінському науково-практичному центрі хірургії, трансплантації та гематології у зв’язку із серйозними проблеми зі здоров’ям.
Однак через скасування авіасполучення чоловік не зміг потрапити додому, назад у Рівне", - написав Коваль.
За його словами, завдяки тісному переговорному процесу з посольством України в Республіці Білорусь, зокрема з фахівцем із консульських питань Мар'яною Боцвинюк, вдалося доставити нашого земляка додому за допомогою реанімобіля.
Глава ОДА подякував усім причетним і небайдужим, хто допоміг у цьому процесі. А пану Борису побажав міцного здоров'я і швидкого одужання.