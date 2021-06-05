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Українського пацієнта з Мінська, який не міг повернутися через скасування авіасполучення, доставили додому на реанімобілі

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В Україну з Білорусі повернули хворого, який лікувався у Мінську. Його повернення було ускладнене через скасування авіасполучення між країнами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав глава Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"Сьогодні вночі допомогли повернутися з Білорусі нашому земляку. Житель Рівного Борис А. перебував на обстеженні в Мінському науково-практичному центрі хірургії, трансплантації та гематології у зв’язку із серйозними проблеми зі здоров’ям.
Однак через скасування авіасполучення чоловік не зміг потрапити додому, назад у Рівне", - написав Коваль.

За його словами, завдяки тісному переговорному процесу з посольством України в Республіці Білорусь, зокрема з фахівцем із консульських питань Мар'яною Боцвинюк, вдалося доставити нашого земляка додому за допомогою реанімобіля.

Глава ОДА подякував усім причетним і небайдужим, хто допоміг у цьому процесі. А пану Борису побажав міцного здоров'я і швидкого одужання.

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Українського пацієнта з Мінська, який не міг повернутися через скасування авіасполучення, доставили додому на реанімобілі 01

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Наслухався байок про найкращу в світі радянську медицину?
  • Andriy Kalnyshevsky
    я от тож не понял, - самолетам нельзя поетому пришлось везти скорой.

    В Минск самолеты с Ривного не летают значит ему все равно пришлось бы ехать машиной с Борисполя. Об чем новость?
  • Валентин d2e937ba
    В Беларуси медицина развита на порядок выше чем у нас,и это факт,туда ездили делать различные операции еще задолго даже до анексии Крыма и конфликта на Донбассе,у нас ничего не развивается,все бабки которые должны идти на медицину идут кому то в карман
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