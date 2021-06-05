Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу

Рівно 7 років тому мужні українські воїни повернули мир у Красний Лиман, звільнивши його від російських найманців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці нагадав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Це був один із перших запеклих боїв і початок наступальних дій щодо звільнення окупованих територій Донбасу. А далі - Україна повертала своє. Упродовж двох місяців українські війська не тільки героїчно стримували наступ російських сил, а й просувалися вперед - звільняли місто за містом, село за селом", - пише Порошенко.

"Ми отримали тоді першу найважливішу перемогу - звільнили дві третини окупованого Донбасу. Це стало можливим завдяки моєму наказу про контрнаступ. Наказу, за який проти мене порушено справу і яким я пишаюся", - зазначає п'ятий президент.

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"Реальні можливості українських військ тоді були дуже обмеженими. Були переживання, чи впораємося, але була і величезна віра у Збройні сили України. І ця віра незгасима. Армія досі має найвищий рівень довіри населення серед усіх державних інститутів", - зазначає лідер "ЄС".

Порошенко подякував кожному українському військовому, який бився за рідну землю тоді і продовжує захищати кожен клаптик української землі зараз.

"Вічна пам'ять тим, хто загинув за Україну. Честь і хвала їм!" - написав він.

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