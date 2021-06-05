Дефіцит бюджету становитиме 3% ВВП уже з 2023 року, - Шмигаль про бюджетну декларацію
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Шмигаль зазначив: "Нарешті Україна долучиться до понад 100 країн світу, які впроваджують середньострокове бюджетне планування. У документі відображено цілі державної політики в усіх сферах і обсяг коштів платників податків, які будуть спрямовані на їхнє досягнення.
Що ще важливо знати про бюджетну декларацію:
▪️ Дефіцит бюджету зменшиться майже удвічі й повернеться до планових 3% вже з 2023 року.
▪️ Державний борг планується зменшити до рівня менше, ніж 50% ВВП. Це означає, що ми менше витрачатимемо на обслуговування боргів і більше витрачатимемо на медицину, оборону та освіту.
▪️ Зростання зарплат у наступні 3 роки становитиме приблизно 8-10% на рік (із урахуванням інфляції).
▪️ Інфляція повернеться до таргету в 5% вже у 2023 році, а у 2022 становитиме 6,2%.
▪️ Буде забезпечено макроекономічну стабільність, а курс долара очікується у коридорі 28-29 грн.
▪️ Експорт української продукції в наступні 3 роки зросте щонайменше на 15 млрд доларів.
▪️ Безробіття продовжить зменшуватися й у 2024 році становитиме 7,8% (це буде одним із найнижчих рівнів, починаючи з 2007 року).
▪️ Завдяки проведеним реформам вже у 2023 році зможемо вийти на стійкий тренд зростання ВВП фактично у 5% щороку".