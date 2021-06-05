Громадян з окупованих територій пропускатимуть без самоізоляції, якщо ті їдуть робити щеплення і пред'являть запрошення з ідентифікатором, - ДПСУ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
"Зазначимо, що без самоізоляції будуть пропускати громадяни України, які хочуть здійснити вакцинацію проти COVID-19 на території, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред'явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором. Також списки громадян, запрошених пройти вакцинацію, будуть надходити і безпосередньо у КПВВ", - наголошується в повідомленні.
Крім того, в ДПСУ заявили, що громадяни України, які підлягають самоізоляції під час проходження на контрольовану територію, зобов'язані встановити і активувати мобільний додаток системи "Вдома". Якщо у них нема можливості встановити мобільний додаток, то вони підлягають обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування, крім цього, необхідно мати і поліс страхування.