Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко

Міністр юстиції Денис Малюська в прямому ефірі визнав, що так званий законопроєкт про олігархів спрямований проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці пише співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

"Цікавий вчора був ефір у Шустера. Спочатку секретар РНБО Данілов фактично переклав на Німеччину і Францію відповідальність за окупацію Криму і Донбасу. Потім Малюська в прямому ефірі визнав, що так званий закон про олігархів приймається проти однієї людини - Порошенка. Забувши про презумпцію невинності, суди і Антимонопольний комітет вже видав на гора вердикт. Нав'язуючи суспільству думку, що це не монополія в енергосекторі, що не доїння державного бюджету, а опозиційність до Банкової визначає статус олігарха", - пише Геращенко.

"Міністр юстиції Малюська, замість проводити зрозумілу юридичну експертизу урядових і президентських законопроєктів на відповідність нормам ЄС, віддаляє українську правову систему від європейської і від здорового глузду", - зазначила Геращенко.

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"Рівень правового невігластва випускника юрфаку Криворізького університету Зеленського країна вже два роки спостерігає щодня. Коли на брифінгу він називає людей вбивцями. Коли зовнішню політику будує на образах, а не партнерстві. Коли перебирає повноваження виконавчої і регіональної влади. Який піп, такий і прихід. Який юрист на Банковій, такі і в його команді", - констатує нардепка.

"Очевидно, що обіцянка про один термін - така ж брехня Зеленського, як і всі інші. Очевидно, що він починає зачистку конкурентного середовища. Замість вибудовувати зрозумілу зовнішню політику, реально боротися з корупцією, посилювати армію, Зеленський бореться з опонентами. Популізм і бажання повної влади, цілковитого контролю над медіа, без яких другий термін неможливий, визначають всі ініціативи Зеленського. Як і ініціатива вбухати 7 млрд грн на університет Зеленського, де викладатимуть такі ж безграмотні Малюськи. А тепер ще й референдум про олігархів анонсовано", - пише Геращенко.

"Краще винесіть на референдум питання, чи готові ми в Україні будувати Білорусь, бо Лукашенко теж колись прийшов на один термін, на гаслах боротьби з корупцією. І вже 27 років бореться з "ворогами", - резюмує співголова фракції "ЄС".

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