Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.
У рішенні наголошується, що апеляційні скарги кандидата в народні депутати Василя Вірастюка, ЦВК і партії "Слуга народу" задовольнити.
Рішення касаційного адміністративного суду у справі Верховного Суду від 23 травня скасувати і ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову кандидата в народні депутати Олександра Шевченка в ЦВК. Стягнути з Шевченка Олександра до спеціального фонду державного бюджету України судовий збір у розмірі 24 970 гривень. Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті Великою палатою Верховного Суду від 29 травня. Постанова набирає чинності з дня її прийняття та оскарженню не підлягає.
"Тож протокол ЦВК від 19 травня, яким Василя Вірастюка визнано обраним народним депутатом у окрузі 87 на Івано-Франківщині, є чинним", - повідомляє ОПОРА.
Нагадаємо, 27 травня Велика палата Верховного Суду, розглядаючи апеляційні скарги кандидата в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №87 Василя Вірастюка, політичної партії "Слуга народу" і Центрвиборчкому на рішення Верховного Суду про скасування протоколу ЦВК від 19 травня 2021, не ухвалила рішення і оголосила перерву до 5 червня.