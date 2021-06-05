У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича (оновлено)
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання TUT.BY.
Як пише видання, одне з високопоставлених джерел в середовищі терористів із "ЛНР" заявило, що в разі екстрадиції, Протасевичу, обвинуваченому в "злочинах" проти людяності, загрожує розстріл.
Водночас український адвокат Леонід Маслов поставив під сумнів інформацію про нібито виїзд представників терористів "ЛНР" на допит Протасевича. На його думку, ця інформація є фейком і вкиданням режиму Лукашенка.
"Єдиним першоджерелом є тваринний світ - "волонтерка ДНР" із поганялом Іларія Гольдберг. Але навіть ця істота нібито написала, що мавпи з прокуратури "ЛНР" тільки збираються до Мінська для якогось допиту. На цьому заснована вся "новина".
"Наші ребьята" з їхнього зоопарку багато куди збираються. Вони, звісно, націлені захопити і Київ, і Вашингтон. (...)
"Новину" від "волонтерки ДНР" підхопив канал TUT.BY, раніше розгромлений диктатором Лукашенком, а тепер цілком лояльний до влади. Ймовірно, подальші "новини", зокрема розтиражовані нами, кати показують нещасному Протасевичу поряд зі сценами катування його дівчини й іншими жахами", - написав Маслов.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.