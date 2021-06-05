Патрульного з Житомирщини, який раніше "вибивав зізнання" у підлітків, викрили в новому факті тортур

У Житомирській області на новому факті тортур викрили поліцейського, який раніше також знущався над людьми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Повідомлено про нову підозру патрульному поліцейському одного з відділів ГУ Нацполіції в Житомирській області за фактом катування (ч. 2 ст. 127 КК України)", —йдеться в повідомленні.

Під час розслідування в кримінальному провадженні за фактом тортур двох осіб на Житомирщині встановлено його причетність до інших фактів катувань.

"Встановлено, що в під час спілкування в приміщенні відділення поліції з юнаків, який заявив про вчинення крадіжки і сперечався з поліцейським, міліціонер неодноразово завдавав йому удари в голову і тулуб, намагаючись покарати за "погану поведінку" і залякати", - сказано в повідомленні.

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У ОГП нагадали, що в січні 2021 року, між населеними пунктами одного з районів Житомирської області група осіб, вимагаючи у двох юнаків визнати причетність до викрадення автомобіля, спричиняли потерпілим удари руками та ногами в різні частини тіла, примушували їх стояти навколішки.

"До таких дій приєднався патрульний, який прибув на місце події. Однак, замість допомогти постраждалим, поліцейський дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з потерпілих і спустив гачок пістолету, вимагаючи надати відомості щодо угону автомобіля", - йдеться в повідомленні.

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