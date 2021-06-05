Таврійський університет у Києві прийматиме абітурієнтів з окупованого Криму без паспортів, - ректор Казарін

Ректор Таврійського Національного Університету ім. Вернадського в Києві Володимир Казарін повідомив, що внз готовий приймати і приймає абітурієнтів з Криму з російським паспортом або зовсім без паспорта. Досить мати свідоцтво про народження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії.

"Зрозуміло, що за довгий час, що минув після окупації, в Криму виросло нове покоління молоді, яке не мало можливості отримати український паспорт - у них є в кращому разі виданий на півострові російський (який за межами Росії не визнається як легальний документ. - Ред .) Нас це не лякає, ми приймаємо і такий паспорт, і навіть можемо прийняти абітурієнта взагалі без паспорта, досить буде свідоцтва про народження, з якого ясно, що людина народилася в українському Криму. Абітурієнт може в усі університети, охоплені системою центрів "Крим - Україна", пред'явити атестат з двоголовими орлами, питань через це не буде, тому що всі розуміють, що іншої школи в Криму зараз немає", - пояснив ректор.

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За його словами, на основі цих паперів взн видає абітурієнту документ-довідку під назвою "Освітня декларація", куди вносяться дані про складені ним в школі іспити, і на основі цієї декларації далі працюють з абітурієнтом.

"Потім в загальноосвітній школі, яка до нас спеціально прикріплена, вони доздають українську мову та історію України в рамках шкільної програми - хочу підкреслити, що до здачі цих дисциплін ми їх в університеті попередньо підготуємо", - додав Казарін.

Він також нагадав, що абітурієнти з Криму звільнені від здачі ЗНО.

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