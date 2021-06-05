У НАТО вірять у можливість діалогу з Росією, - Столтенберг
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в п'ятницю, виступаючи на онлайн-форумі, організованому інститутуом Брукінгса, поділився своїми думками щодо порядку НАТО на найближчі роки, і запропонував варіанти того, яким чином країни альянсу мають вибудовувати свої відносини з двома державами, які виступають проти усталеного світового порядку - Росіює і Китаєм.
Столтенберг звернувся з програмною промовою і відповів на запитання учасників онлайн-форуму "НАТО-2030", який відбувся 4 червня за підтримки інституту Брукінгса, Ради Німеччини з міжнародних відносин і Північноатлантичного альянсу.
Сьогоднішня ситуація в світі є "поворотним моментом" для НАТО, заявив Столтенберг, зазначивши вихід західних союзників з Афганістану і "авторитарну протидію" Росії і Китаю нинішньому міжнародному порядку, заснованого на міжнародному праві.
Генсек НАТО висловив стурбованість тим, що Росія "веде масоване нарощування військової потужності від Арктики до Африки". Пекін, зі свого боку створив "безпрецедентну систему спостереження і контролю над своїм населенням", а також загрожує суверенітету Тайваню й інших своїх сусідів, додав Столтенберг.
За словами глави НАТО, члени Північноатлантичного альянсу "не можуть самотужки протистояти загрозам з боку Росії і Китаю, а також загрозі зміни клімату - вони повинні діяти разом".
"Я відчуваю і знаю, що серед членів НАТО дуже широкою підтримкою користується те, що ми називаємо дуалістичним підходом до відносин з Росією, - заявив Столтенберг, - Ми продовжимо забезпечувати надійне стримування і захист (від ворожих дій Росії). Водночас ми віримо в можливість діалогу".
Незважаючи на те, що зараз у відносинах Заходу і Росії спостерігається спад, небачений з часів "холодної війни", Столтенберг підкреслив, що "ми повинні спілкуватися" з росіянами з таких питань, як контроль над озброєннями.
"Росія - авторитарна держава. Але немає жодного протиріччя між ясним розумінням проблем, які представляє Росія, і необхідністю переговорів з ними", - додав Столтенберг.
"НАТО - не просто військовий альянс. Ми ще й політичний альянс. Ми маємо використовувати механізми НАТО ще більше, щоб реагувати на глобальні виклики", - заявив генсек Північноатлантичного альянсу.
Як йдеться в повідомленні інституту Брукінгса, форум "НАТО-2030" був проведений напередодні саміту лідерів країн НАТО, який відбудеться в Брюсселі 14 червня.
"Трансатлантичний альянс стикається зараз з безліччю проблем, включаючи агресивні дії Росії, загрозу тероризму і кібератак із застосуванням руйнівних технологій, вплив зміни клімату на безпеку і зростаючу міць Китаю. Водночас адміністрація Байдена пропонує Європі та Північній Америці можливість для більш тісної співпраці, ніж це відбувалося протягом багатьох років", - йдеться в пресрелізі, опублікованому Брукінгським інститутом.