Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн. СПИСОК
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив політолог Юрій Романенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Як кажуть, збільшуйте нам зарплати. Результат буде. Колись.
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх збитків становить 72,4 млрд грн. Найбільш збитковими були:
"Укренерго" (27,5 млрд грн);
"Нафтогаз" (19 млрд грн);
"Укрзалізниця" (11,9 млрд грн);
"Державна продовольчо-зернова корпорація" (5,9 млрд грн);
"Енергоатом" (4,8 млрд грн);
"Украерорух" (1.5млрд грн);
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (1,5 млрд грн);
"Аграрний фонд" (0,2 млрд грн);
"Автомобільні дороги України" (0,1 млрд грн).
Інші шість держпідприємств завершили 2020 рік із прибутками. Їхній загальний прибуток становить 30,1 млрд грн, у тому числі:
"Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) (20,4 млрд грн);
"Укргідроенерго" (4,1 млрд грн);
"Адміністрація морських портів України" (2,7 млрд грн);
"Укроборонпром" (2,5 млрд грн);
Поліграфічний комбінат "Україна" (0,2 млрд грн);
"Укрпошта" (0,2 млрд грн).