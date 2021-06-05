Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн. СПИСОК

Лише шість з 15 найбільших державних підприємств завершили 2020 рік з доходами.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив політолог Юрій Романенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як кажуть, збільшуйте нам зарплати. Результат буде. Колись.

Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх збитків становить 72,4 млрд грн. Найбільш збитковими були:

"Укренерго" (27,5 млрд грн);

"Нафтогаз" (19 млрд грн);

"Укрзалізниця" (11,9 млрд грн);

"Державна продовольчо-зернова корпорація" (5,9 млрд грн);

"Енергоатом" (4,8 млрд грн);

"Украерорух" (1.5млрд грн);

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (1,5 млрд грн);

"Аграрний фонд" (0,2 млрд грн);

"Автомобільні дороги України" (0,1 млрд грн).

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Інші шість держпідприємств завершили 2020 рік із прибутками. Їхній загальний прибуток становить 30,1 млрд грн, у тому числі:

"Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) (20,4 млрд грн);

"Укргідроенерго" (4,1 млрд грн);

"Адміністрація морських портів України" (2,7 млрд грн);

"Укроборонпром" (2,5 млрд грн);

Поліграфічний комбінат "Україна" (0,2 млрд грн);

"Укрпошта" (0,2 млрд грн).