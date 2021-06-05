Від початку доби дотримуються режиму тиші на Донбасі, - пресцентр ОС
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У районі проведення операції Об'єднаних сил звід початку доби 5 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Підрозділи Збройних Сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Разом з тим, в районі проведення операції Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання інші складові сил сектору безпеки. За сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 2 гектарів території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.