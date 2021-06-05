Після запуску "Північного потоку-2" Росія може організувати провокації, щоб обґрунтувати відмову від транзиту газу через Україну, - Аваков

У Харківській області відбулися тактико-спеціальні навчання підрозділів, які координуються Міністерством внутрішніх справ - Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС і Держприкордонслужби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми говоримо про реальні загрози. (Президент РФ Володимир. - Ред.) Путін вчора заявив про те, що перша нитка" Північного потоку-2" добудована. Газ все ще транспортується нашим газопроводом і повинен транспортуватися деякий час далі, а потім напевно Путін захоче пустити газ в обхід України. Тому ми очікуємо, що будуть провокації, спроби терактів на нашій ділянці газопроводу і тоді скажуть: "Дивіться, бачите, ось - тому пускаємо через Північний потік-2", - пояснив журналістам необхідність проведення таких навчань міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"І таких ситуацій, інформацій розвідорганів у нас достатньо, тому ми, виходячи з цього, переглядаємо різні сценарії і підсилюємо реагування, в тому числі у на об'єктах критичної інфраструктури, газової інфраструктури, греблях, дамбах тощо", - додав він.

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Аналогічні навчання відбулися в Сумській області.

Аваков анонсував, що такі навчання відбудуться в Маріуполі, а потім на Західній Україні.