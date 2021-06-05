Країни G7 домовилися про введення глобального податку на прибуток для IT-концернів

Країни "групи семи" досягли історичної угоди: обкласти IT-концерни глобальним податком на прибуток, ставка якого буде не менше 15 відсотків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Міністри фінансів G7 досягли історичної угоди про реформування світової податкової системи для того, щоб вона відповідала глобальному цифровому століттю", - підкреслив британський міністр фінансів Ріші Сунак.

Мета нововведення - покласти край ситуації, коли великі IT-корпорації, такі як Apple, Google, Amazon або Facebook, платять податок тільки за місцем своєї реєстрації, але не в тих країнах, де вони отримують дохід. Це вело до того, що багато компаній реєстрували свої штаб-квартири в країнах з більш низькими податками.

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Крім того, передбачається, що єдина ставка податку на прибуток великих корпорацій має становити не менше 15 відсотків.

Угоду між промислово розвиненими країнами тепер мають прийняти й інші держави, наприклад "група двадцяти", зустріч якої відбудеться в липні в Венеції.