Країни G7 домовилися про введення глобального податку на прибуток для IT-концернів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Міністри фінансів G7 досягли історичної угоди про реформування світової податкової системи для того, щоб вона відповідала глобальному цифровому століттю", - підкреслив британський міністр фінансів Ріші Сунак.
Мета нововведення - покласти край ситуації, коли великі IT-корпорації, такі як Apple, Google, Amazon або Facebook, платять податок тільки за місцем своєї реєстрації, але не в тих країнах, де вони отримують дохід. Це вело до того, що багато компаній реєстрували свої штаб-квартири в країнах з більш низькими податками.
Крім того, передбачається, що єдина ставка податку на прибуток великих корпорацій має становити не менше 15 відсотків.
Угоду між промислово розвиненими країнами тепер мають прийняти й інші держави, наприклад "група двадцяти", зустріч якої відбудеться в липні в Венеції.