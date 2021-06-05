В узурпатора Лукашенка заявили про готовність діалогу з Україною: "Але м'яч зараз на українській території"

Мінськ готовий повернутися до "партнерського діалогу" з Україною, однак зараз це залежить від позиції Києва.

Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми в будь-який час готові сісти за стіл переговорів з Україною і повернутися до того партнерського формату, який існував до цього. Але м'яч зараз на українській території", - сказав Головченко в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1" у суботу.

Він зазначив, що спроби білоруської сторони розпочати такий діалог поки не отримали належного відгуку Києва.

"Ми неодноразово пропонували українській стороні провести переговори, як це було раніше. У нас іноді траплялися тертя, але ми знімали питання, йшли на взаємні поступки і продовжували далі торгувати. На жаль, зараз усі наші спроби вийти на контакт з колегами, задіяти наявні механізми, не були сприйняті", - сказав прем'єр Білорусі.

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Нагадаємо, глава української делегації ТКГ Леонід Кравчук запропонував перенести переговорний майданчик з Мінська.

За словами Кравчука, після затримання журналіста Романа Протасевича в Мінську переговори щодо Донбасу слід перенести в нейтральну країну - Швейцарію або Фінляндію.

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