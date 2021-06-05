Неприпустимі докази, отримані з показань свідка, який може стати підозрюваним або обвинуваченим, - рішення Верховного Суду

Колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду розглянула справу №162 / 512/16-к, в якій розглядалося питання визнання неприпустимими доказів, отриманих з показань свідка, який в подальшому був визнаний підозрюваним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення суду.

Чоловік порушив ПДР і збив мотоцикл. Мотоцикліст має важкі тілесні ушкодження. Суд дав винуватцю ДТП 4 роки в'язниці і позбавив водійських прав на 1 рік. Чоловіка звільнили на підставі ст. 75 КК України з іспитовим строком на 3 роки. Апеляційний суд залишив вирок місцевого суду без змін.

Захисник винуватця ДТП вказав на те, що висновки експертів судових експертиз слід визнати неприпустимими доказами, бо вони містять посилання експертів на показання вказаного чоловіка, надані ним в процесуальному статусі свідка, що порушує вимоги п. 1 ч. 3 ст. 87 КПК України, а також є "істотним порушенням прав людини і основних свобод".

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ВС погодився з доводами - такі докази (дані експертиз) неприпустимі.

"Відповідно до вимог частини першої статті 18 КПК України ніхто не може бути примушений визнавати свою вину в скоєнні кримінального злочину або примушений давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, а відповідно до вимог частини другої цієї статті - кожна людина має право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти нього, в будь-який момент відмовитися відповідати на питання, а також бути негайно поінформованим про ці права", - йдеться в рішенні суду.

ВС зазначив, що пунктом 1 частини третьої статті 87 КПК України передбачено, що неприпустимими доказами є також докази, отримані з показань свідка, який в подальшому був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні.

"Зміст цієї норми права вказує на те, що вона повинна застосовуватися за умови, що на час отримання свідчень від свідка вже існували дані, що він буде визнаний підозрюваним чи обвинуваченим, але попри наявність у такої особи права на мовчання та свободи від самовикриття слідчий або прокурор вчиняє дії, спрямовані на отримання показань від нього. Саме такі дії, а не сам факт отримання показань від свідка, який надалі був визнаний підозрюваним або обвинуваченим, повинні визнаватися істотним порушенням прав людини і основних свобод", - підкреслюється в документі.

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Як випливає з матеріалів кримінального провадження, відомості, надані засудженим і відображені в проведених під час досудового розслідування експертизах, не суперечать показанням останнього, наданим в тому числі і в присутності захисника як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду.

"Отже, з урахуванням вищенаведеного призначення експертиз з використанням показань особи, які були надані ним як свідком, незмінність вказаних показань протягом досудового розслідування і судового розгляду не можуть свідчити про суттєві порушення прав людини і основних свобод і обмеження прав засудженого на захист, про що йдеться у касаційній скарзі", - підкреслюють в ВС.

Верховний Суд залишив рішення суду першої та апеляційної інстанції без змін.