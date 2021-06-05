Держзрада на користь України: російську війську засудили до 8 років колонії
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Призначили вісім років колонії загального режиму з відстрочкою до досягнення дитиною 14-річного віку. Справа була розглянута в особливому порядку і закритому режимі через матеріали, марковані грифом "цілком таємно", - повідомила прессекретар суду Олена Катькало.
У суді також стверджують, що Кузьменко визнала провину в державній зраді.
Держзвинувачення просило для неї 12 років позбавлення волі.
Вирок ще не набрав чинності і може бути оскаржений в апеляційному порядку.
Видання нагадує, що в квітні 2020 року ФСБ Росії заявило, що в окупованому Криму затримали учасників "української розвідувально-диверсійної групи", в яку входила "російська військова, підозрювана у видачі державної таємниці".
Групу нібито створив і курирував начальник підрозділу української військової розвідки полковник Олег Ахмедов.