Держзрада на користь України: російську війську засудили до 8 років колонії

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив військову Тетяну Кузьменко до восьми років колонії з відстрочкою на два роки за звинуваченням в "державній зраді" на користь України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Призначили вісім років колонії загального режиму з відстрочкою до досягнення дитиною 14-річного віку. Справа була розглянута в особливому порядку і закритому режимі через матеріали, марковані грифом "цілком таємно", - повідомила прессекретар суду Олена Катькало.

У суді також стверджують, що Кузьменко визнала провину в державній зраді.

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Держзвинувачення просило для неї 12 років позбавлення волі.

Вирок ще не набрав чинності і може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Видання нагадує, що в квітні 2020 року ФСБ Росії заявило, що в окупованому Криму затримали учасників "української розвідувально-диверсійної групи", в яку входила "російська військова, підозрювана у видачі державної таємниці".

Групу нібито створив і курирував начальник підрозділу української військової розвідки полковник Олег Ахмедов.

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