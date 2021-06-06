За 5 червня у МВЦ встигли прищепити 2,5 тис. осіб, чергу дуже затримують люди без декларації з лікарем, - директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Гінзбург

Люди, які прийшли на вакцинацію проти COVID-19 в Міжнародний виставковий центр без підписаної декларації з лікарем, затримують чергу на кілька годин.

На цьому наголосила директорка Департаменту охорони здоров’я м. Києва Валентина Гінзбург, аналізуючи результати третього дня роботи Центру вакцинації для зареєстрованих у мобільному додатку "Дія", передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт КМДА.

"Вже другі вихідні поспіль ми пропонуємо киянам вакцинуватися у досить зручному форматі. Зареєстровані на вакцинацію у "Дії" можуть прийти до МВЦ та щепитися. Зважаючи на велику кількість таких охочих минулими вихідними, наразі ми вдосконалили цей процес, розмежувавши потоки: окрема черга для запрошених та окрема для тих, хто також записаний у "Дії", але запрошення поки не отримав", – нагадала Валентина Гінзбург.

Впродовж вакцинального дня, 5 червня, всього таким чином вакциною CoronaVac провакциновано понад 2500 осіб.

Та за словами директорки Департаменту охорони здоров’я, ця цифра могла бути значно більшою, відповідно значно більше киян могли сьогодні отримати захист від COVID-19.

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"На превеликий жаль, на вакцинацію приходить багато людей, в яких не підписано декларацію з лікарем. Для розуміння – процес вакцинації людей із декларацією триває близько 7 хвилин. Якщо декларації немає – близько пів години. Ось і порахуйте, на скільки швидше рухалася би черга, якщо у всіх охочих щепитися були декларації з лікарем", – зауважила Валентина Гінзбург.

Для порівняння Валентина Гінзбург навела цифри. За 7 годин вакцинування освітян, які мають декларації, одна бригада в середньому щепить 200 осіб, без заповнення інформаційної згоди. За той же час сьогодні в МВЦ – близько 100. І це при тому, що вакцина, якою щеплюють освітян, потребує більше часу щодо підготовки для введення.

"У мене наполегливе прохання до киян – приходьте на вакцинацію після підписання декларації. Це насамперед ваш зекономлений час. І повага до людей, які чекають у черзі, поки замість 7 хвилин для вас цілих 30 створюють електронну медичну картку. А ще – допомога лікарям, які у вихідні залишають родини, щоб якомога більше киян змогли почуватися у безпеці від COVID-19!" – закликала Валентина Гінзбург.