Будівництвом "Північного потоку-2" та ініціативою скасувати санкції Німеччина позбавляє Україну перспективи членства у ЄС, - співголова "зелених" Габек

Співголова німецької партії "Союз-90"/"Зелені" Роберт Габек, який недавно відвідав Україну, виступив із критикою влади Німеччини через відмову надати Україні допомогу.

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Про це він повідомив в інтерв'ю журналу Der Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.

Співголова "зелених" піддав критиці курс нинішнього кабміну Німеччини стосовно України. "Уряд ФРН будує "Північний потік-2" - трубопровід, який зачіпає інтереси безпеки України та підриває санкції проти Росії. Прем'єр-міністри (регіонів Німеччини) від блоку ХДС і СДПН виступають за скасування економічних санкцій. Уряд ФРН позбавляє Україну перспективи вступу в ЄС", - повідомив Габек.

"Звичайно, закінчення цієї війни може бути досягнуто тільки дипломатичним шляхом", - сказав він, але вказав на те, що "дипломатичні зусилля зайшли в глухий кут".

При цьому Габек заявив, що "уряд ФРН поставляє танки, частини ракет і підводні човни таким країнам, як Єгипет, який підігріває громадянську війну в Ємені". "Але Україні, яка зазнає нападу, не поставляється навіть санітарний транспорт, міношукачі, старі позашляховики чи прилади нічного бачення. Я не розумію, чим тут хвалитися, впевненість уряду ФРН у власній правоті мені здається неприйнятною", - продовжив він.

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Габек запропонував домовитися про те, щоб Німеччина, принаймні спочатку, надала підтримку Києву у розмінуванні.

Нагадаємо, під час візиту в Україну у травні співголова німецької партії "Союз-90"/"Зелені" Роберт Габек обговорив із президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою ризики від будівництва "Північного потоку-2". Також Габек виступив за надання Україні оборонних видів озброєнь для можливості опору російській військовій агресії на сході країни.

Проте влада Німеччини розкритикувала ініціативу Габека, заявивши, що поставки зброї не вирішать конфлікт в Україні. Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що ФРН залишається вірна принципу заборони на поставки озброєння в регіони, де ведеться війна.