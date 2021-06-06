Прем'єр Білорусі Головченко про ситуацію із рейсом Ryanair: Вважаю, ми зможемо домогтися компенсації збитку

Підлеглі "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, планують домагатися компенсації в контексті ситуації із рейсом Ryanair.

Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко в інтерв'ю програмі "Питання номер один" на телеканалі "Білорусь 1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Авіаційна влада Білорусі від самого початку звернулася до усіх причетних сторін із проханням надати дані об'єктивного контролю. Досі жодного такого документа нам не надходило. Водночас всі дані об'єктивного контролю з білоруської сторони були негайно направлені встановленими каналами в Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) та низку інших європейських структур, які займаються авіаційною безпекою", - сказав Роман Головченко.

Він зазначив, що західні політики вимагають негайного розслідування ситуації із рейсом Ryanair. "Ми теж цього хочемо, але це питання не до нас. Ми виступили на засіданні Ради ІКАО, висловили свою позицію, але ІКАО досі не приступила до розслідування. Мене інформували, що комісія поки не сформована", - звернув увагу прем'єр-міністр.

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"Ми впевнені у своїй правоті і готові відстоювати свої інтереси в судовому порядку. Вважаю, що ми зможемо домогтися компенсації всієї заподіяної нам шкоди", - заявив Роман Головченко.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.