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Росіяни заявляють, що прісна вода під Азовським морем є, обіцяють подробиці повідомити до липня

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Росіяни заявляють, що прісна вода під Азовським морем є, обіцяють подробиці повідомити до липня
Геологічна розвідка, яка ведеться в Азовському морі, показала, що під дном моря є прісна вода. Повна інформація з'явиться приблизно до кінця липня.

Про це повідомив ТАСС віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін, передає Цензор.НЕТ.

"Ми провели геологічну розвідку, вода точно є, зараз вираховуємо її запаси, на якій глибині, як далеко від берега [вона розташована]. Десь до кінця липня матимемо повну інформацію", - сказав він.

Хуснуллін також додав, що "локально всі питання в Криму вирішили з водою".

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Маріонетка Кремля Сергій Аксьонов повідомив про намір вирішити проблему зрошення полів, що виникла після перекриття Північно-Кримського каналу, з допомогою прісної води з-під Азовського моря.

Нагадаємо, в окупованих Ялті, Алушті, Сімферополі і їхніх передмістях було запроваджено графіки подачі питної води. У Севастополі запроваджено режим підвищеної готовності. Після реалізації частини плану уряду РФ обмеження вдалося пом'якшити. Вони, як і раніше, діють тільки в Алушті.

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Топ коментарі

  • Давид Стрембовский
    А вообще странные они))) Как газ, так трубы тянут за тысячи км, а как вода, так везде ее пытаются найти))) А от Дона, несчастных 300 км протянуть не могут))))
  • Яр Холодний
    В перші роки після розвалу СРСР випало служить у Криму. Райцентр. Військовий гарнізон. Був здивований - у кожному приміщенні, де працюють люди, на підвіконнях, стоять по кілька трьохлітрових банок води. В одних вода повністю прозора, в інших - на дні банок вапняковий осад у палець товщиною. Попередили - воду з-під крана не пить, якщо нирки бережеш! Тільки ту що добу, не менше, вистоялася в банці! Перше, що робили люди прийдучи на службу - зливали воду з осаду у інші банки, осад виливали, а в банки набирали свіжу з-під крана і ставили на "вистойку". Північнокримський канал проходив на відстані кілометра, однак у командування і думки не виникало качать воду звідти, бо ту воду теж необхідно було фільтрувать і очищать. Яку "воду" "карєнниє кримчане з рязанськими мордами" п"ють зараз - можна тільки уявить!
  • Герхард
    Да там полно пресной воды.
    Просто специально обученные бурундучки рыбки ее солят и получается морская. Россияне заявляют, что пресная вода под Азовским морем есть, обещают подробности сообщить к июлю - Цензор.НЕТ 5075
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