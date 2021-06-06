Воїн ЗСУ підірвався на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби найманці РФ зробили один обстріл, - штаб
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На Донбасі за минулу добу, 5 червня, не було зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню. У неділю, 6 червня, український військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.
"Унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Йому надано необхідну медичну допомогу і доставлено до лікувальної установи. Стан здоров'я захисника середньої тяжкості", - заявили в штабі.
Крім того, від початку цієї доби окупаційні війська один раз відкривали вогонь по позиціях ООС поблизу населеного пункту Піски. Проросійські бойовики застосували міномети 120-го калібру.