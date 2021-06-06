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За добу в Україні від COVID-19 померли 42 людини, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 4 516 осіб одужали

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За добу в Україні від COVID-19 померли 42 людини, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 4 516 осіб одужали
За минулу добу в Україні підтвердили 937 нових випадків коронавірусу COVID-19. Вперше від початку 2021 року зафіксовано менше тисячі випадків за добу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради нацбезпеки й оборони.

Зокрема, за минулу добу від ускладнень коронавірусу померли 42 людини. У лікарні потрапили 994 людини, а одужали від COVID-19 за минулу добу 4 516 українців. Серед нових хворих 50 дітей і 28 медпрацівників.

Найбільше нових випадків коронавірусу підтвердили в Києві, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях.

За добу протестовано на коронавірус: методом ПЛР - 16 749 людей, методом ІФА - 3 953 особи, експрес-тестами - 11 567 осіб.

Читайте також: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 57 440 осіб, загалом - 1 177 373, - МОЗ

Топ коментарі

  • Ksenia VB



    Лікуючий Лікар

    @atom_mono84

    ·8 год

    Хочу вам сказати, що нашій медицині прийшла ***da. Ніякого забезпечення нема, гідної платні, нічого нема. Тільки скарги, тому медики злі. Без забезпечення, без поваги. Ми як хижак загнаний у кут, залишається тільки напасти у відповідь. Надію яку нам дали Супрун та Порох знищено.
  • Безенчук
    Супрун развалила то , что было. Вы о чем вообще?
  • Привет
    И вакцинация на уровне плинтуса...и заболеваемость вниз пошла...вот такое интересное кино...
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