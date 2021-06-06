За добу в Україні від COVID-19 померли 42 людини, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 4 516 осіб одужали

За минулу добу в Україні підтвердили 937 нових випадків коронавірусу COVID-19. Вперше від початку 2021 року зафіксовано менше тисячі випадків за добу.