Найближчим часом іспит на володіння українською мовою складуть близько 150 тисяч чиновників, - Демська

Українські державні службовці з липня 2021 року складатимуть іспит на володіння українською мовою - без відповідного сертифіката вони не зможуть отримати посаду. Запустити іспит планують 16 липня, складати його найближчим часом прийдуть близько 150 тисяч чиновників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це розповіла голова Національної комісії із стандартів державної мови Орися Демська.

Скласти іспит належить службовцям усіх рангів, від міністрів до директорів шкіл і тих, хто починає працювати на певній посаді. Чинних держслужбовців норма закону не торкнеться, але у разі зміни посади і за бажання залишитися на держслужбі скласти іспит доведеться.

Іспит складається з двох частин: письмової та усної, що містять чотири блоки (тестові "Культура мови", "Читання" і практичні "Письмо", "Говоріння"). Структура іспиту буде схожа на міжнародний іспит з іноземної мови. Він розрахований на рівень С1 або С2 - найвищий за міжнародною шкалою.

"Ми проводимо зараз апробацію завдань і системи. Понад 70 відсотків учасників здали пробний іспит успішно. (...) На нашому сайті буде розміщено тренажер із реальними завданнями. Ми зараз розглядаємо можливість того, щоб всі екзаменаційні завдання були відкритими. Хочемо, щоб банк завдань містив не менше трьох тисяч завдань. Тоді все викладемо у вільний доступ, а комп'ютер потім буде рандомно обирати частину з них для екзаменаційної сесії", - додає Демська.

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Голова комісії також уточнила, які заходи планується вжити, щоб захистити від недобропорядності. Це і відеоспостереження, і, за потреби, прокторинг (процедура спостереження і контролю над перебігом екзамену).

Виконану тестову частину іспиту перевіряє комп'ютер, а потім претендент починає частину "Письмо". Усна частина здається з екзаменатором, запис розмови відправляється на перевірку іншому екзаменатору, який має мешкати не в одному місті з претендентом. Живого спілкування між претендентом і екзаменатором немає, тільки онлайн через кабінет екзаменатора.

На основі результатів іспиту комісія ухвалить рішення щодо кожного учасника. Щоб отримати сертифікат, потрібно набрати 70% + 1 бал від загальної кількості балів. Сертифікат буде діяти безстроково.

Випробувальні майданчики буде створено у всіх областях України, місцевим чиновникам не доведеться їхати до Києва, щоб здати іспит на володіння державною мовою, уточнила Демська.

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