У НАТО "всерйоз стурбовані" тісною взаємодією між Путіним і Лукашенком, - Столтенберг

Взаємодія Російської Федерації і Білорусі останнім часом викликає серйозне занепокоєння у Північноатлантичному альянсі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag.

Він сказав, що країни-члени НАТО "всерйоз стурбовані" тісною взаємодією між президентами Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком, яка спостерігається останніми місяцями.

Водночас, за його словами, Білорусь стає "все більш залежною" від Росії.

Столтенберг застеріг Москву і Мінськ від дестабілізації ситуації на східному фланзі Альянсу, підкресливши, що НАТО готовий захищатися.

Читайте також: У НАТО вірять у можливість діалогу з Росією, - Столтенберг

Генсек Альянсу також вказав на зростаючу активність у відносинах між Росією і Китаєм, які, як він вважає, "все тісніше співпрацюють як у політичному, так і у військовому планах".

Столтенберг звернув увагу, що Москва і Пекін все частіше координують свої дії в міжнародних організаціях, зокрема в ООН, а також "проводять спільні військові навчання, далекі польоти бойових літаків і морські операції, інтенсивно обмінюючись досвідом у сфері озброєнь і контролю над інтернетом" .

"Це - новий вимір і серйозний виклик", підкреслив він.

Читайте також: Питання України обговорюватиметься на саміті НАТО, - Столтенберг

Як повідомлялося, "агресивні дії Росії" і міжнародні зміни у сфері безпеки, пов'язані з посиленням Китаю, стануть однією з важливих тем обговорення на саміті НАТО 14 червня. У ньому візьме участь президент США Джо Байден.

Як очікується, учасники саміту також обговорять ситуацію в Білорусі.