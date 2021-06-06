В Україні за добу COVID-щеплення отримали ще 40 101 особа, загалом вакцинованих - 1 216 602

За минулу добу в Україні зробили 40 101 щеплення проти коронавірусу COVID-19. Першу дозу вакцини вчора отримали 39 229 українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство охорони здоров'я на сторінці у фейсбуці.

Ще 872 людини отримали упродовж минулої доби другу дозу вакцини проти коронавірусу. Через два тижні після щеплення вони будуть вважатися повністю імунізованими проти коронавірусу.

Щеплення проти коронавірусу робили 327 мобільних бригад і 418 пунктів вакцинації.

"Від початку вакцинального кампанії щеплено 1 216 602 особи, з них отримали 1 дозу - 1 216 600 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 146 664 особи (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 363 264 щеплення", - розповіли в МОЗ.

Водночас станом на 6 червня в листі очікування вакцинації записано 640 914 українців.

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