Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70%

Росія імпортує майже 100% необхідного їй титану. 82,9% привозять з України.

Про це пише російський блогер Рустем Адагамов, інформує Цензор.НЕТ.

"Цікава таблиця зі звіту Рахункової палати (РФ. - Ред.) про ефективність управління державним фондом надр у 2018-2020 роках. Виявляється, Росія імпортує майже 100% необхідного їй титану. І знаєте звідки? З України. Звідти в РФ привозять 82,9% титану, 51,2% цирконію і 70% каоліну. На Казахстан припадає 87% імпортованого хрому і 73,2% імпортованої міді. 70,7% літію імпортувалося з Чилі, 83,3% бокситів - із Китаю, а Монголія поставила 85,2% плавикового шпату.

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Наразі у держави де-факто відсутній будь-який план із імпортозаміщення дефіцитних видів корисних копалин; ба більше, спостерігається відставання від світового рівня розвитку і використання технологій збагачення і переробки сировини, зазначає Рахункова палата.

Центри компетенцій, які дісталися країні в спадок від СРСР, були втрачені; зменшилося або припинено повністю виробництво рідкісноземельних металів (РЗМ), а також цирконію і чорних металів - марганцю і хрому", - написав Адагамов.

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