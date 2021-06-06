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Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки

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Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки
Частину Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом планують оновити до наступного саміту Україна-ЄС, який заплановано на жовтень 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки, про це заявив торговий представник України Тарас Качка в межах міжнародної галузевої конференції "GRAIN UKRAINE 2021".

Він зазначив, що в Міністерстві економіки продовжують роботу з європейськими експертами з оновлення Угоди про асоціацію, включно з її торговою частиною.

Передбачається, що до саміту Україна-ЄС, який має відбутися в жовтні цього року, буде оновлено тарифну частину.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Страшно уявити, що пліснява наобновляє.
  • 5 копійок
    Був безвіз, а стане безвиїзд.
  • Степан Терен
    Невозможно читать. Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 5361

    Україна та ЄС планують до жовтня оновити Угоду про асоціацію, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 1847
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